Каллас вважає, що удари українських дронів викликають паніку у Кремлі

Удари українських дронів у глибині території Росії викликають паніку у Кремлі.

Про це заявила в середу в інтерв’ю агентству AFP головна дипломатка ЄС Кая Каллас, передає "Європейська правда".

У середу українські дрони завдали ударів по енергетичних та військових об’єктах у Санкт-Петербурзі, коли посадовці зібралися на економічний форум в цьому місті.

"Це також явно свідчить про паніку з боку Росії – вони посилюють терористичні атаки в Україні саме тому, що не знають, що з цим робити", – сказала Каллас.

Президент України Володимир Зеленський назвав ці удари "справедливою" відповіддю на бомбардування України Росією та погрожував завдати нових ударів.

"Україна дійсно посилила удари по нафтових об’єктах, адже нафта – це те, що фінансує війну в Україні", – сказала Каллас.

"Водночас ми бачимо, що Путін втрачає гроші, людей та імпульс, і саме тому він посилює атаки на цивільне населення", – зазначила вона.

Останніми днями російський правитель розгорнув серію жорстоких ударів дронами та ракетами по Україні.

"Він явно посилює терор, щоб посіяти страх, і тому, що він відступає на полі бою", – сказала Каллас.

"Але я думаю, що їм поки що не вдалося зламати стійкість українців, і я сумніваюся, що їм це вдасться цими атаками", – заявила дипломатка.

Європейський Союз наразі готує новий раунд санкцій проти Москви, щоб спробувати посилити тиск на Кремль.

Каллас зазначила, що ключова частина запропонованого пакету спрямована на те, щоб спробувати стримати доходи Росії від нафти, незважаючи на стрибок цін на енергоносії, спричинений американо-ізраїльською війною проти Ірану.

"Ми маємо на меті дуже чітку мету, спрямовану на військову промисловість та фінансові установи, щоб вони не могли залучати капітал для фінансування цієї війни", – сказала вона.

"Водночас нам також потрібно посилити підтримку України, щоб вона могла захищатися, адже ці атаки є жахливими", – додала дипломатка.

Оскільки переговори за посередництва США щодо припинення бойових дій в Україні зайшли в глухий кут, посилилися заклики до ЄС відігравати більшу роль у спробах зупинити війну.

Каллас повторила свою позицію, що ЄС не може виступати нейтральним "посередником" між двома сторонами, зважаючи на свою рішучу підтримку Києва.

"Очевидно, що війна в Ірані, на Близькому Сході та в Ормузькій протоці привертає увагу американців, але я вважаю, що на даний момент важливішим є те, що ми не бачимо з боку Росії бажання вести реальні переговори", – сказала вона.

"Це найважливіше – як ми можемо змусити їх вести переговори з українцями, щоб вони також пішли на поступки, які забезпечать безпеку Європи".

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова переконана, що масовані удари по Україні є свідченням того, що на полі бою Росія зазнає невдач.

У ніч на 2 червня російські окупаційні війська атакували низку українських міст ракетами і ударними дронами. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

Основний напрямок ворожого удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсакхна закликав посилювати тиск на Росію, оскільки, як він вказав, "агресор не знає жодних меж".

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав західних союзників допомогти Україні з ракетами до систем ППО Patriot, а також чинити тиск на Москву.