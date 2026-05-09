Литва вручила России ноту протеста в связи с угрозами в адрес дипмиссий в Киеве

Министерство иностранных дел Литвы 8 мая вызвало представителя посольства России и вручило ему ноту протеста в связи с предупреждением России об эвакуации дипломатических представителей и граждан из Киева.

Об этом говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства, сообщает "Европейская правда".

В ноте министерство подчеркнуло, что подобные заявления России рассматриваются как прямая угроза применения силы против иностранных посольств в Киеве и других жителей города.

"Агрессия России против Украины, а также подобные заявления России явно нарушают запрет на угрозу применения силы, закрепленный в статье 2, части 4 Устава Организации Объединенных Наций, и другие общепризнанные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН", – подчеркивает литовский МИД.

МИД также отметил, что такими заявлениями Россия признает, что ее вооруженные силы планируют и в дальнейшем совершать международные преступления в Украине.

В заявлении также подчеркнуто, что Литва категорически отвергает угрозы России и настаивает на немедленном и безоговорочном прекращении Россией агрессии против Украины.

Министерство также отметило, что посольство Литвы в Киеве продолжает свою работу, и его сотрудники соблюдают обычные требования безопасности.

В МИД РФ призвали дипломатов эвакуироваться из Киева накануне российского "ответного удара по центрам принятия решений".

В ответ на заявления российского министерства в Еврокомиссии заявили, что Европейский Союз не изменит своей позиции и присутствия в столице Украины.

Также сообщалось, что Германия не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на угрозы РФ вновь атаковать украинскую столицу.