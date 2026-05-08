64% угорців розраховують, що Мадяр поліпшить відносини з Україною

Майже дві третини угорців очікують, що нова влада поліпшить відносини з Україною

Про це йдеться в опитуванні Європейської ради міжнародних відносин ECFR, передає "Європейська правда".

Опитування показало, що майбутній прем’єр Петер Мадяр отримає мандат на покращення відносин з Україною. Угорці очікують, що Будапешт схвалить фінансову підтримку України з боку ЄС та налагодить відносини з Києвом.

Зокрема, в цілому по Угорщині 64% вважають, що новий уряд протягом першого року покращить відносини з Києвом.

При цьому серед виборців "Тиси", яку очолює Мадяр, таких 74%, а серед прибічників "Фідес" поки чинного прем'єра Віктора Орбана – 54%.

Але Мадяр не матиме мандата на більш амбітні способи підтримки України.

Більшість виступила проти того, щоб його уряд розблокував переговори про членство України в ЄС. Так само більшість проти фінансової і військової підтримки Києва з боку Будапешта.

Онлайн-опитування було проведене в Угорщині компаніями Stratega Research та Mandate Research у період з 17 по 27 квітня 2026 року серед вибірки у 1 001 дорослого громадянина.

Віцепрем’єр з європейської інтеграції Тарас Качка раніше цього тижня заявив, що Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування нового уряду в Будапешті, а опісля з'ясує її позицію щодо подальшого просування переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Як повідомлялося, майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр очікує від України кроків щодо угорської меншини, перш ніж погодиться на розблокування вступу до ЄС.

