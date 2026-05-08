Виборці "Тиси" розділені, чи слід розблоковувати переговори про вступ України в ЄС

54% угорців не підтримують думку, що наступний уряд має розблокувати переговори про членство України в ЄС, виборці майбутньої керівної партії "Тиса" розділилися в цьому питанні.

Про це йдеться в опитуванні Європейської ради міжнародних відносин ECFR, передає "Європейська правда".

Як показало опитування, лише 27% угорців тою чи іншою мірою підтримують розблокування переговорів про членство між Україною і ЄС, які раніше блокував Віктор Орбан.

Серед виборців "Тиси" майбутнього прем’єра Петера Мадяра розблокування переговорів підтримують 41% угорців, трохи більше, 43%, виступають проти цього.

Прихильники партії Орбана "Фідес" здебільшого (69%) проти розблокування переговорів, за – лише 13%.

Щодо того, чи повинен його уряд дозволити транзит військової допомоги до України через Угорщину, країна в цілому виступає проти, але виборці "Тиси" здебільшого підтримують це (хоча й не так сильно, як до виборів).

Як зазначає ECFR, це може створити два політичні виклики для Мадяра. Один полягає в тому, що його електорат, можливо, недооцінює, наскільки важливим для європейських партнерів Угорщини є початок переговорів про вступ України до ЄС – або просто не пов’язує це з нормалізацією відносин Угорщини з Брюсселем. У будь-якому разі Мадяру доведеться відстоювати цю ідею серед переважно скептично налаштованої громадськості.

Інший, більш віддалений виклик стосується шляху України до членства в ЄС після завершення переговорів про вступ. Під час кампанії Мадяр пообіцяв провести обов’язковий референдум з цього питання, щойно це стане реальною перспективою.

Онлайн-опитування проводилося в Угорщині компаніями Stratega Research та Mandate Research у період з 17 по 27 квітня 2026 року серед вибірки у 1 001 дорослого громадянина.

Віцепрем’єр з європейської інтеграції Тарас Качка раніше цього тижня заявив, що Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування нового уряду в Будапешті, а опісля з'ясує її позицію щодо подальшого просування переговорів про вступ України в Європейський Союз.

Як повідомлялося, майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр очікує від України кроків щодо угорської меншини, перш ніж погодиться на розблокування вступу до ЄС.

