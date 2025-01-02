В Латвії затримали українця, який намагався незаконно перетнути кордон з РФ

Латвійські прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно перетнути кордон на велосипеді, щоб опинитись в Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У волості Залісся, отримавши з камер спостереження фотографії підозрілої людини, що прямує велосипедом у бік кордону, прикордонники негайно вирушили перевірити інформацію.

У результаті пошукових заходів у прикордонній зоні прикордонники виявили згадану людину.

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Під час допиту з'ясувалося, що чоловік є громадянином України, який мав намір перетнути латвійський кордон у напрямку Росії.

Щодо цієї особи розпочато адміністративний процес. За порушення може бути винесено попередження або накладено штраф.

Нещодавно у Литві прикордонники затримали громадянина України, підозрюваного в незаконному перевезенні чотирьох нелегальних мігрантів з Індії.

У листопаді повідомлялося, що з початку цього року у Польщі затримали 195 громадян України за сприяння нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону з Білоруссю.