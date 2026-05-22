Від продавця до директора: в LEROY MERLIN будують кар’єру через розвиток особистих якостей

Боротьба за таланти виходить на новий рівень. Поки одні компанії шукають кандидатів з ідеальними резюме та дипломами, міжнародна французька мережа LEROY MERLIN, що входить до холдингу ADEO, зробила ставку на "софт скіли" та внутрішній розвиток. Сьогодні мережа в Україні налічує понад 600 працівників, і вражаючі 60% управлінських позицій займають люди, які починали свій шлях зі звичайних продавців чи логістів.

Особисті якості важливіші за досвід

Підхід компанії до найму працівників є доволі незвичним для українського ринку: професійних навичок можна навчити, а от цінності людини змінити майже неможливо. Саме тому при відборі в LEROY MERLIN дивляться не на досвід у ритейлі, а на проактивність, клієнтоорієнтованість та відкритість. Компанія свідомо руйнує гендерні стереотипи, не поділяючи роботу на чоловічу чи жіночу, та готова бачити жінок на будь-яких позиціях у будівельному гіпермаркеті.

Екосистема постійного навчання

Процес адаптації новачка в компанії чітко структурований. Кожен працівник отримує наставника та доступ до цифрової платформи LXP, де зібрано понад 100 навчальних курсів. Для продавців-консультантів діє інститут продуктових коучів – досвідчених колег, які навчають не лише теорії, а й практичної роботи з товарами.

Навчання в LEROY MERLIN – це не разовий захід, а частина корпоративної культури. Обов'язковий мінімум для кожного співробітника становить 20 годин навчання на рік.

Соціальний ліфт: від стажера до керівника за 2–3 роки

Середній термін проходження шляху від стажера до менеджера в компанії – 2–3 роки. Для тих, хто прагне лідерських позицій, працює Академія лідерів – річна програма, що фокусується на розвитку команди та делегуванні повноважень. Планування кар'єри відбувається через платформу MyDev, де працівник самостійно ставить цілі, а керівник допомагає їх досягти.

Реальність кар'єрного ліфта підтверджують успішні кейси: Марина Бісик пройшла шлях від продавця першого магазину в 2010 році до директорки одного з гіпермаркетів Києва. Василь Чумак-Роменський починав у логістиці в 2013 році, а нині обіймає посаду операційного директора всієї мережі в Україні.

Водночас компанія передбачає і горизонтальне зростання. Система грейдів дозволяє підвищувати заробітну плату, стаючи майстром чи коучем у своїй справі, навіть без переходу на керівну посаду.

Більше ніж зарплата: турбота та співвласність

LEROY MERLIN пропонує одну з найбільш прогресивних систем винагороди та підтримки:

Програма All Adeo: з 2025 року українські співробітники стали частиною глобальної програми розподілу прибутку. Кожен, хто відпрацював понад три місяці, отримує виплату – наразі це 466 євро, яку згодом можна конвертувати в акції компанії, ставши фактично її співвласником;

Бонусна система: щомісячний бонус за перевиконання плану може сягати 25% від зарплати;

Ментальна та фізична стійкість: компанія забезпечує медичне страхування, необмежені консультації з психологом та навіть щомісячні дні масажу безпосередньо в магазинах.

Корпоративна культура LEROY MERLIN доводить: головним капіталом є людина, а готовність вчитися та розділяти спільні цінності відкриває двері до найвищих професійних досягнень.