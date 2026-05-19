Жовква: запрошення для перемовників Трампа до Києва залишається в силі

На Банковій кажуть, що запрошення до Києва для перемовників президента США Дональда Трампа залишається актуальним.

Про це він сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зазначив, що запрошення до Києва для перемовників Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера залишається чинним.

"Це запрошення залишається в силі", – сказав він.

Як відомо, переговорний процес щодо російсько-української війни майже зупинився з початком кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. Очікувана поїздка перемовників Трампа до Києва "після Великодня" так і не відбулася.

Після повернення секретаря РНБО Рустема Умєрова з перемовин у США у перший тиждень травня президент України Володимир Зеленський казав, що Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва на межі весни-літа 2026 року.