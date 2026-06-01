В уряді Румунії не підтвердили слова Дана про те, що дрон в Галаці підбила українська ППО

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце відмовився підтвердити слова президента Нікушора Дана про те, що російський дрон, який врізався в житловий будинок у Галаці 29 травня, був підбитий українською ППО.

Про це посадовець заявив в коментарі виданню Digi24, передає "Європейська правда".

На запитання, чи може він підтвердити заяву президента про те, що російський безпілотник змінив траєкторію польоту після перехоплення українськими засобами протиповітряної оборони, міністр оборони відповів, що не має даних з цього приводу.

"Чи був це навмисний маневр, чи зв’язок було втрачено – це питання, на яке ми не маємо можливості відповісти", – заявив Міруце.

Він додав, що установи, які займаються експертизою уламків літального апарату, можуть встановити більше деталей щодо обставин інциденту.

"Ймовірно, існує можливість провести балістичну експертизу компонентів, або, можливо, Румунська розвідувальна служба чи хтось, хто займався цією справою, має таку інформацію. На наших радарах ми бачили траєкторію цього дрона. Ми бачили, як він наближався з боку Чорного моря, перетинаючи Дунай, входячи в повітряний простір Румунії та падаючи в Галаці", – заявив міністр.

Міруце переконаний, що публічні заяви про причини зміни траєкторії дрона відвертають увагу від головного питання. Він наголосив, що відповідальність за інцидент у Галаці повністю лежить на Росії.

"Російська Федерація не може виправдати, чому російський безпілотник із приблизно 30 кілограмами тринітротолуолу, вибухової речовини, потрапив у повітряний простір, де це було заборонено", – сказав міністр.

"Якщо в Росії лунають голоси, які після цих даних кажуть, що це не їхній (дрон), я запрошую їх приїхати та отримати свій серійний номер і знайти завод у Росії, де цей безпілотник був вироблений. Поки він має вибуховий заряд, обов’язок тих, хто його запускає, – дбати про його траєкторію", – додав Міруце.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії та Молдови.

У Міноборони Румунії того ж ранку повідомили, що безпілотник ідентифікували як російський апарат типу "Герань-2".

Напередодні румунський президент виступив із суперечливою заявою – в інтерв’ю британській компанії BBC Дан наголосив, що Росія має змінити тактику обстрілів України так, щоби не зачіпати його країну.