Зеленский рассказал, когда в Киев могут приехать Уиткофф и Кушнер

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибудут в Украину в течение двух недель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент заявил в интервью CBS News.

Зеленский отметил, что получил сообщение о таких потенциальных сроках визита посланников Дональда Трампа от украинской переговорной группы.

"Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Я надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. Но, по крайней мере, я получил такое сообщение от своей переговорной группы, они сказали мне, что у них были контакты со Стивом и Джаредом, и они сказали, что готовы приехать в Украину и поговорить", – сказал он.

При этом Зеленский признал, что визит Кушнера и Уиткоффа зависит от ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время он добавил, что "нам нужно увидеть американскую переговорную группу в Украине".

"Они здесь еще ни разу не были. Я думаю, это важно не [только] для нас. Им полезно понять, увидеть, что жизнь людей продолжается, но мы хотим остановить эту войну. Это должно остановить Россию. Они несколько раз были в Москве. Я говорил об этом раньше: если они хотят поехать на этот раз в Москву, им нужно приехать в Киев, а потом ехать в Москву. Я думаю, это будет полезно", – резюмировал Зеленский.

После возвращения секретаря СНБО Рустема Умерова с переговоров в США в первую неделю мая Зеленский говорил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев на стыке весны и лета 2026 года.

В Офисе украинского президента недавно заверили, что приглашение в Киев для переговорщиков президента США Дональда Трампа остается актуальным.