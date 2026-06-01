США й Іран обмінялись новими ударами

Минулими вихідними США завдали ударів по іранських радіолокаційних станціях та пунктах управління безпілотниками в районах Горук та на острові Кешм в Ірані.

Про це йдеться у повідомленні Центрального командування США (CENTCOM) в Х, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в командуванні, удари були завдані у відповідь "на агресивні дії Ірану, серед яких – збиття американського безпілотника MQ-1, що виконував польоти над міжнародними водами".

"Винищувачі США оперативно відреагували, знищивши іранські засоби ППО, наземну станцію управління та два ударні безпілотники, які становили явну загрозу для суден, що пропливали регіональними водами", – йдеться в заяві CENTCOM.

Постраждалих серед американських військових немає, додали в командуванні.

За даними AFP, іранський Корпус вартових ісламської революції заявив у понеділок, що його авіакосмічні сили завдали удару по авіабазі, яка, за їхніми словами, використовувалася під час американської атаки на телекомунікаційну вежу на острові Сірік.

При цьому місце розташування бази США іранські військові не вказали.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив 28 травня, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але американський президент ще не схвалив документ.

Сам Дональд Трамп минулої п’ятниці натякнув, що схиляється до її прийняття.

Водночас портал Axios повідомив, що Трамп висунув декілька пропозицій щодо змін до меморандуму, який його перемовники узгодили з Іраном.