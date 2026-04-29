Швеція ухвалила жорсткіші правила отримання громадянства

Парламент Швеції ухвалив у середу, 29 квітня, закон, який запроваджує нові вимоги щодо отримання громадянства країни.

Про це пише громадський мовник SVT, передає "Європейська правда".

Тепер іноземці, перш ніж подати заяву на отримання громадянства, повинні проживати у Швеції щонайменше вісім років, тобто на три роки довше, ніж за чинними правилами.

Тим, кому виповнилося 16 років, також потрібно буде скласти спеціальний тест на громадянство, знання шведської мови та суспільствознавство.

Також введено нову вимогу щодо доходу: заявник повинен мати річний дохід не менше 241,8 тисяч шведських крон ($22 тисячі).

Нові вимоги набудуть чинності для потенційних громадян з 6 червня, навіть якщо заявка була подана кілька років тому.

Ініційовані урядом нові вимоги були ухвалені 258 голосами депутатів проти 33, при цьому 58 членів парламенту були відсутні.

Нещодавно уряд Фінляндії подав на розгляд парламенту законопроєкт про депортацію та заборону на в’їзд, мета якого – пришвидшити висилку з країни шукачів притулку, яким було відмовлено.

Писали також, що у Німеччині повідомили про різке зниження кількості прохань надати притулок у 2025 році.

А в Іспанії уряд пропонує легалізувати 500 тисяч нелегальних мігрантів та шукачів притулку.