Польща на 6 років закрила в'їзд українцю, що незаконно перевозив мігрантів

27-річному громадянину України заборонено в'їзд до Польщі, а також до всієї Шенгенської зони через те, що він організовував незаконне перевезення мігрантів через польсько-білоруський кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Спочатку 27-річний громадянин України був затриманий за підозрою в організації нелегальної міграції. У ході розслідування було встановлено, що чоловік допомагав мігрантам перетнути польсько-білоруський кордон, після чого відвозив їх углиб країни.

"Громадянин України, повністю усвідомлюючи, що порушує закон, отримував від незаконної діяльності значні фінансові вигоди", – пояснила польська Прикордонна служба у своєму повідомленні.

Подальше перебування іноземця в Польщі було визнано недоцільним. Чоловік нібито становив загрозу для ефективної охорони безпеки та громадського порядку в Польщі. Згідно з рішенням командира Прикордонної служби в Білій-Підляській, затриманий був зобов'язаний покинути Польщу.

Українця доставили до прикордонного переходу та передали українським службам. Операцію проводили співробітники оперативно-розшукового відділу Надбужанського підрозділу Прикордонної служби під наглядом Окружної прокуратури в Любліні.

"Висланий громадянин України протягом шести років не зможе повернутися до Польщі", – повідомили польські прикордонники. Це означає паралельну заборону на пересування Шенгенською зоною.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів. Будівництво почали невдовзі після виникнення цього маршруту, якому сприяла білоруська влада, влітку 2021 року.

Також писали, що на польсько-білоруському кордоні розпочалося будівництво спеціального бар'єра, мета якого – зміцнити паркан, який вже побудований.

У квітні міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про повний контроль над ситуацією на кордоні з Білоруссю.