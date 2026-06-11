Польша на 6 лет запретила въезд украинцу, незаконно перевозившему мигрантов

27-летнему гражданину Украины запрещен въезд в Польшу, а также во всю Шенгенскую зону из-за того, что он организовывал незаконную перевозку мигрантов через польско-белорусскую границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Сначала 27-летний гражданин Украины был задержан по подозрению в организации нелегальной миграции. В ходе расследования было установлено, что мужчина помогал мигрантам пересечь польско-белорусскую границу, после чего отвозил их вглубь страны.

"Гражданин Украины, полностью осознавая, что нарушает закон, получал от незаконной деятельности значительные финансовые выгоды", – пояснила польская Пограничная служба в своем сообщении.

Дальнейшее пребывание иностранца в Польше было признано нецелесообразным. Мужчина якобы представлял угрозу для эффективного обеспечения безопасности и общественного порядка в Польше. Согласно решению командира Пограничной службы в Белой-Подляской, задержанный был обязан покинуть Польшу.

Украинца доставили к пограничному переходу и передали украинским службам. Операцию проводили сотрудники оперативно-розыскного отдела Надбужанского подразделения Пограничной службы под надзором Окружной прокуратуры в Люблине.

"Высланный гражданин Украины в течение шести лет не сможет вернуться в Польшу", – сообщили польские пограничники. Это означает параллельный запрет на передвижение по Шенгенской зоне.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов. Строительство начали вскоре после появления этого маршрута, которому способствовали белорусские власти, летом 2021 года.

Также сообщалось, что на польско-белорусской границе началось строительство специального барьера, цель которого – укрепить уже построенный забор.

В апреле министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о полном контроле над ситуацией на границе с Беларусью.