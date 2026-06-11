Каллас встала на защиту своей дипломатической службы, которую хотят реформировать

Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас решительно выступила в защиту своего ведомства, которое противостоит предложениям о его радикальной реформе.

Об этом говорится в её электронном письме к 5 000 сотрудников Европейской службы внешних дел, с которым ознакомилось издание Politico.

Каллас отвечала на дискуссионный документ французского правительства, в котором были выдвинуты радикальные варианты в отношении дипломатической службы, в частности полный перевод ее под контроль Европейской комиссии.

"Я хотела бы… подчеркнуть, какую значительную добавленную стоимость мы как команда принесли Европе, особенно во время полномасштабной войны, бушующей в Европе", – отметила Каллас в своем письме.

В своем электронном письме Каллас, бывшая премьер-министр Эстонии, занимающая должность главного дипломата ЕС с 2024 года, отметила, что приветствует дискуссию о реформе.

"Отношения между Европейской службой внешних дел, Европейской комиссией и государствами-членами обсуждаются с момента создания Службы", – написала она. "Учитывая беспрецедентные геополитические вызовы, с которыми мы сталкиваемся, вполне естественно, что эти дискуссии привлекают новое внимание и приобретают большую интенсивность", – утверждает Каллас.

Она добавила: "Я приветствую эту дискуссию, поскольку она отражает общую приверженность одной цели: обеспечить, чтобы наши институты и инструменты оказывали как можно большее влияние на жизнь наших граждан".

Однако она подчеркнула, что "роли и обязанности институтов ЕС четко определены в договорах. Эта рамка остается неизменной". Несколько должностных лиц ЕС отметили, что хотя роль Верховного представителя действительно упоминается в Лиссабонском договоре ЕС, "организация и функционирование Европейской службы внешних дел устанавливаются решением Совета".

Каллас добавила, что она будет обсуждать идеи по реформе на неформальной встрече министров иностранных дел после лета.

Напомним, издание Financial Times узнало, что Париж и Берлин выступили с предложением радикальной реорганизации внешнеполитической службы ЕС, существующей уже 15 лет, с целью улучшения реакции Евросоюза на геополитические кризисы.

Вместе с тем в службе заявили, что, несмотря на инициативы "радикального реформирования" дипломатической службы Евросоюза, быстрых решений в этом вопросе не ожидается, поскольку для этого придется вносить изменения в договоры ЕС.