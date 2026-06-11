Трамп отменил удары по Ирану, намекнув, что соглашение уже близко
Президент Дональд Трамп заявил в четверг вечером, что отменяет удары по Ирану, о которых он сообщил несколькими часами ранее, поскольку "окончательные пункты" соглашения между двумя сторонами были утверждены.
Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".
"Учитывая, что переговоры с Исламской Республикой Иран были вынесены на самый высокий уровень иранского руководства и утверждены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные на этот вечер удары и бомбардировки Ирана", – написал Трамп.
Он отметил, что "переговоры и финальные пункты были одобрены всеми вовлеченными сторонами как в общем плане, так и в мельчайших деталях".
Он перечислил США, Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию и Египет как страны, участвовавшие в утверждении.
"Морская блокада останется в полной силе и действии до тех пор, пока это соглашение не будет окончательно заключено", – сказал он.
"Время и место подписания будут объявлены в ближайшее время", – добавил он.
Это не первый раз, когда Трамп намекает на то, что соглашение с Ираном близко, и ранее такие заявления уже не оправдывались.
Ранее в этот день Трамп заявил, что в ближайшую ночь американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар".
Во вторник американский президент заявил, что мирное соглашение с Тегераном может быть достигнуто "через два-три дня".