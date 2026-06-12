Глави МЗС ЄС 15 червня в Люксембурзі обговорять 21-й пакет санкцій проти Росії

У понеділок, 15 червня, під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі міністри закордонних справ держав Євросоюзу обговорять новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили на умовах анонімності кілька посадовців та дипломатів ЄС.

Нещодавно презентований Єврокомісією проєкт 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії буде обговорений главами МЗС Євросоюзу 15 червня.

"Першим офіційним пунктом порядку денного буде агресивна війна Росії проти України. Очікується, що дискусія зосередиться на подальшому тиску на Росію", – розповів "ЄвроПравді" посадовець ЄС.

Він повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доєднається до дискусії європейських міністрів шляхом відеоконференції.

Дипломатичний співрозмовник "Європейської правди" наголосив, що предметом обговорення стане новий "досить суттєвий" 21-й пакет санкцій, досить суттєвий, який був представлений Єврокомісією цього тижня.

"Також обговорюватиметься, як далі ізолювати Росію на міжнародній арені", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 червня презентувала підготований ЄС новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Варто зауважити, що тепер 21-й пакет санкцій проти Росії має бути розглянутий та одноголосно схвалений Радою ЄС.

За даними джерел "Європейської правди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.