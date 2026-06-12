Главы МИД ЕС 15 июня в Люксембурге обсудят 21-й пакет санкций против России

В понедельник, 15 июня, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге министры иностранных дел государств Евросоюза обсудят новый, 21-й пакет санкций ЕС против России.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили на условиях анонимности несколько чиновников и дипломатов ЕС.



Недавно представленный Еврокомиссией проект 12-го пакета санкций ЕС против России будет обсужден главами МИД Евросоюза 15 июня.



"Первым официальным пунктом повестки дня будет агрессивная война России против Украины. Ожидается, что дискуссия сосредоточится на дальнейшем давлении на Россию", – рассказал "ЕвроПравде" чиновник ЕС.



Он сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединится к дискуссии европейских министров путем видеоконференции.



Дипломатический собеседник "Европейской правды" подчеркнул, что предметом обсуждения станет новый "довольно существенный" 21-й пакет санкций, довольно существенный, который был представлен Еврокомиссией на этой неделе.



"Также будет обсуждаться, как дальше изолировать Россию на международной арене", – добавил он.



Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня презентовала подготовленный ЕС новый, 21-й пакет санкций ЕС против России.



В него, в частности, предлагается включить запрет на въезд в ЕС бывших российских комбатантов, воевавших против Украины.



Стоит заметить, что теперь 21-й пакет санкций против России должен быть рассмотрен и единогласно одобрен Советом ЕС.



По данным источников "Европейской правды", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.