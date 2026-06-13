Литва, Польща та Франція проведуть навчання поблизу кордонів Росії

16–26 червня у стратегічно важливій зоні поблизу Сувальського коридору відбудуться міжнародні навчання "Gallant Boar 2026" ("Відважний кабан"), під час яких разом із військовими збройних сил Польщі та Франції тренуватимуться литовські бійці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Lrytas.

Головне завдання міжнародних навчань "Gallant Boar 2026" – проведення спільних військових операцій та координація дій між силами союзників.

Під час навчань значна увага приділятиметься підвищенню бойової готовності країн. Також будуть вдосконалюватися навички, необхідні для забезпечення швидкого та ефективного захисту цього географічно надзвичайно важливого відрізка.

Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що нова німецька танкова бригада в Литві проводить свої перші бойові навчання в цій балтійській країні.

Наприкінці травня повідомили, що Італія відправляє близько 100 солдатів та кілька винищувачів до Румунії в рамках місії, метою якої є навчання румунських військ протидії загрозам з боку Росії.