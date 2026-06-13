Литва, Польша и Франция проведут учения вблизи границ России

16–26 июня в стратегически важной зоне вблизи Сувальского коридора пройдут международные учения "Gallant Boar 2026" ("Отважный кабан"), в ходе которых вместе с военными вооруженных сил Польши и Франции будут тренироваться литовские бойцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Lrytas.

Главная задача международных учений "Gallant Boar 2026" – проведение совместных военных операций и координация действий между силами союзников.

Во время учений значительное внимание будет уделяться повышению боевой готовности стран. Также будут совершенствоваться навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически чрезвычайно важного участка.

Напомним, 10 июня стало известно, что новая немецкая танковая бригада в Литве проводит свои первые боевые учения в этой балтийской стране.

В конце мая сообщили, что Италия отправляет около 100 солдат и несколько истребителей в Румынию в рамках миссии, целью которой является обучение румынских войск противодействию угрозам со стороны России.