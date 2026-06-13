Туск застерігає Навроцького, щоб той "не дав себе затягнути до клітки" під час візиту до США

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся з "наполегливим закликом" до президента Кароля Навроцького, щоб той під час візиту до США "не дав себе затягнути в клітку".

Заяву очільника польського уряду наводить RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Президент Кароль Навроцький у неділю вирушає з візитом до Вашингтона на запрошення президента США Дональда Трампа.

Він візьме участь, зокрема, у гала-концерті змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250, що відбудеться у Білому домі на честь 250-ї річниці заснування США та організований у день народження американського президента.

На запитання журналістів про те, як він оцінює поїздку президента до Сполучених Штатів і про що Кароль Навроцький повинен говорити з Трампом, Туск заявив, що з очевидних причин бажає президенту успіху в американській поїздці.

Прем'єр-міністр, згадуючи про запланований у Білому домі турнір зі змішаних бойових мистецтв, звернувся "з настійним закликом" до президента, щоб той у США "не дав себе затягнути у клітку".

"Ми знаємо, що він любить бокс, але краще не ризикувати. Відомо, як закінчуються деякі бої, тож сподіваюся, що його не вдасться втягнути в такі сутички", – сказав Туск.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький готує два подарунки до святкування 80 дня народження свого американського колеги Дональда Трампа.

ЗМІ раніше повідомили, що Навроцький отримав запрошення на день народження президента США Дональда Трампа і має намір взяти в ньому участь.