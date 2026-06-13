Туск предостерегает Навроцкого, чтобы тот "не дал себя затащить в клетку" во время визита в США

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился с "настоятельным призывом" к президенту Каролю Навроцкому, чтобы тот во время визита в США "не дал себя затащить в клетку".

Заявление главы польского правительства приводит RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Президент Кароль Навроцкий в воскресенье отправляется с визитом в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

Он примет участие, в частности, в гала-концерте смешанных боевых искусств UFC Freedom 250, который состоится в Белом доме в честь 250-летия основания США и организован в день рождения американского президента.

На вопрос журналистов о том, как он оценивает поездку президента в Соединенные Штаты и о чем Кароль Навроцкий должен говорить с Трампом, Туск заявил, что по понятным причинам желает президенту успеха в американской поездке.

Премьер-министр, упомянув о запланированном в Белом доме турнире по смешанным единоборствам, обратился "с настоятельным призывом" к президенту, чтобы тот в США "не дал себя затащить в клетку".

"Мы знаем, что он любит бокс, но лучше не рисковать. Известно, как заканчиваются некоторые бои, поэтому надеюсь, что его не удастся втянуть в такие стычки", – сказал Туск.

Как сообщалось, президент Польши Кароль Навроцкий готовит два подарка к празднованию 80-летия своего американского коллеги Дональда Трампа.

СМИ ранее сообщили, что Навроцкий получил приглашение на день рождения президента США Дональда Трампа и намерен принять в нем участие.