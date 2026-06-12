У Навроцького розповіли, які подарунки готують Трампу до дня народження

Президент Польщі Кароль Навроцький готує два подарунки до святкування 80 дня народження свого американського колеги Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач, його слова наводить RMF24.

Пшидач зазначив, що Навроцький вручить Дональду Трампу два подарунки під час зустрічі – один особистого характеру, а другий – державного.

За його словами, подарунки мають відповідати як очікуванням, так і поточному стану польсько-американських відносин. Подарунки були підібрані з урахуванням того, як мають виглядати подарунки для президента Сполучених Штатів.

Деталі, що стосуються самих подарунків, не розголошуються.

ЗМІ раніше повідомили, що Навроцький отримав запрошення на день народження президента США Дональда Трампа і має намір взяти в ньому участь.

Нагадаємо, ввечері 21 травня Трамп заявив про наміри відправити до Польщі 5 тисяч американських військових, згадавши про свої дружні відносини з Навроцьким – без уточнень, як це поєднується з попередніми оголошеннями щодо планів розміщення американських військових у Польщі.

Перед цим Сполучені Штати спантеличили Варшаву та інших союзників несподіваним скасуванням планового розгортання у Польщі 4 тисяч військовослужбовців, що викликало критику і всередині США.