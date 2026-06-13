Шістьох громадян Грузії засудили до в’язниці у Франції за крадіжку російських рідкісних книг

Шість громадян Грузії були засуджені у Франції до тюремного ув’язнення строком до семи років за крадіжку рідкісних видань творів російської літературної класики з престижних французьких бібліотек.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

Цей судовий процес став черговою справою, в рамках якої ведеться розслідування цілої серії аналогічних крадіжок, скоєних в останні роки в бібліотеках по всій Європі і, як вважається, організованих злочинним угрупованням, які можуть бути пов’язані з Росією.

Злодії викрали рідкісні видання російської класики загальною вартістю в мільйони, зокрема твори видатних літераторів XIX століття – Александра Пушкіна, Миколи Гоголя та Михаїла Лермонтова.

Усі шестеро підсудних – п’ять чоловіків і одна жінка – були визнані винними у злочинній змові з метою вчинення злочину, а деякі з них були засуджені за крадіжку культурних цінностей, виставлених на огляд.

Двом вирок було винесено заочно, оскільки вони вже були заарештовані у своїй рідній Грузії, яка не видає своїх громадян.

Ще двоє – відомі лише як Міхеїл З. і Бека Т. – вже були засуджені та ув’язнені в інших країнах за аналогічні злочини і були тимчасово передані Франції.

50-річний Міхеїл З. отримав найсуворіше покарання – сім років в'язниці та довічну заборону на в'їзд на територію Франції після звільнення та депортації. Минулого року він уже був засуджений у Литві до трьох років і чотирьох місяців ув’язнення за організовану крадіжку видань XIX століття на суму 606 000 євро.

49-річний Бека Т. отримав чотири роки в'язниці на додаток до трьох років і шести місяців, які він уже відбув в Естонії.

У своїх заявах прокурор підкреслив, що крадіжка, скоєна шістьма підсудними, була "масовою, організованою, спланованою та здійсненою з ретельністю і цинізмом".

Злочини у Франції відбулися у 2023 році в бібліотеці Дідро Еколь Нормаль Суперіор (ENS) у східному місті Ліон, а також у Національній бібліотеці Франції (BnF) та Університетській бібліотеці мов і цивілізацій (BULAC) у Парижі.

За даними слідчих, злодії приходили до бібліотек, щоб ознайомитися з рідкісними та цінними творами, фотографували та вимірювали їх, а потім поверталися, щоб замінити їх копіями.

На думку слідчих суддів, крадіжки можуть бути пов'язані з бажанням репатріювати культурну спадщину Росії.

Крадіжки, які також торкнулися Німеччини, Швейцарії та Чехії, спонукали до створення спільної слідчої групи під егідою Європолу та Євроюсту, що призвело до кількох арештів у 2024 році. Злочини у Франції відбулися у 2023 році.

Як повідомляється, частина викрадених книг була згодом продана на аукціонах у Росії.