Шесть граждан Грузии приговорены к тюремному заключению во Франции за кражу редких российских книг

Шесть граждан Грузии были приговорены во Франции к тюремному заключению сроком до семи лет за кражу редких изданий произведений русской литературной классики из престижных французских библиотек.

Об этом сообщает AFP, информирует "Европейская правда".

Этот судебный процесс стал очередным делом, в рамках которого ведется расследование целой серии аналогичных краж, совершенных в последние годы в библиотеках по всей Европе и, как считается, организованных преступной группировкой, которая может быть связана с Россией.

Воры похитили редкие издания русской классики общей стоимостью в миллионы, в частности произведения выдающихся литераторов XIX века – Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова.

Все шестеро подсудимых – пять мужчин и одна женщина – были признаны виновными в преступном сговоре с целью совершения преступления, а некоторые из них были осуждены за кражу культурных ценностей, выставленных на обозрение.

Двум приговор был вынесен заочно, поскольку они уже были арестованы в своей родной Грузии, которая не выдает своих граждан.

Еще двое – известные лишь как Михеил З. и Бека Т. – уже были осуждены и заключены в тюрьму в других странах за аналогичные преступления и были временно переданы Франции.

50-летний Михеил З. получил самое суровое наказание – семь лет тюрьмы и пожизненный запрет на въезд на территорию Франции после освобождения и депортации. В прошлом году он уже был осужден в Литве к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за организованную кражу изданий XIX века на сумму 606 000 евро.

49-летний Бека Т. получил четыре года тюрьмы в дополнение к трем годам и шести месяцам, которые он уже отбыл в Эстонии.

В своих заявлениях прокурор подчеркнул, что кража, совершенная шестью подсудимыми, была "массовой, организованной, спланированной и осуществленной с тщательностью и цинизмом".

Преступления во Франции произошли в 2023 году в библиотеке Дидро Эколь Нормаль Супериор (ENS) в восточном городе Лион, а также в Национальной библиотеке Франции (BnF) и Университетской библиотеке языков и цивилизаций (BULAC) в Париже.

По данным следователей, воры приходили в библиотеки, чтобы ознакомиться с редкими и ценными произведениями, фотографировали и измеряли их, а затем возвращались, чтобы заменить их копиями.

По мнению следственных судей, кражи могут быть связаны с желанием репатриировать культурное наследие России.

Кражи, которые также затронули Германию, Швейцарию и Чехию, послужили поводом для создания совместной следственной группы под эгидой Европола и Евроюста, что привело к нескольким арестам в 2024 году. Преступления во Франции произошли в 2023 году.

Как сообщается, часть похищенных книг была впоследствии продана на аукционах в России.