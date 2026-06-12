ЗМІ: США та Іран можуть підписати перемир’я цієї неділі у Женеві

Підписання документа, що завершить війну між США та Іраном, може відбутися цієї неділі у швейцарській Женеві; поки що йдеться про "рамкову" домовленість, після якої перемовини продовжаться.

Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами одного із джерел, підписання меморандуму про взаєморозуміння (формальна назвав документа, довкола якого ведуться перемовини Ірану й США) може відбутися вже цієї неділі, 14 травня.

Ще два джерела кажуть, що церемонія підписання має відбутися у Женеві, звідки потім американська делегація вирушить на саміт G7, який приймає Франція.

Один зі співрозмовників каже, що підписання запустить "другий етап" перемовин між США та Іраном.

Водночас від джерела в Ірані пролунало, що місцем для підписання розглядають також столицю Австрії, Відень.

Перед цим президент Дональд Трамп заявив, що підписання домовленості з Іраном може відбутися цими вихідними у Європі., а очільник МЗС Ірану – що домовленість "ближча, ніж будь-коли".

Також Трамп заявив, що скасовує анонсовані удари по Ірану, оскільки переговорні команди затвердили "фінальні пункти" угоди.