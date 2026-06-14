Трамп пообіцяв укласти угоду з Іраном у неділю, в Тегерані заперечують

Президент США Дональд Трамп анонсував підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном у неділю, 14 червня; офіційний Тегеран заперечив, що домовленість буде укладена в цей день.

Про це йдеться у повідомленні Трампа в Truth Social, а також повідомляє агенція Reuters, пише "Європейська правда".

Ввечері в суботу американський президент повідомив, що мирна угода з Іраном, яка має завершити бойові дії в регіоні та розблокувати Ормузьку протоку, буде підписана 14 червня. Трамп заявив, що відносини США з Іраном зараз є "кращими", ніж за попередніх адміністрацій, а досягнута домовленість забезпечує "повну відсутність ядерної зброї" в Тегерана.

"Угоду планується підписати завтра, і одразу після її підписання Ормузька протока буде ВІДКРИТОЮ ДЛЯ ВСІХ. Наші відносини з Іраном є значно іншими та кращими, ніж ті, що були у попередніх адміністрацій", – написав президент США.

Трамп пообіцяв, що в рамках домовленостей США заберуть та знищать "ядерний пил" Ірану – тобто його запаси високозбагаченого урану.

"У відповідний час, коли все заспокоїться, ми увійдемо і дістанемо ядерний пил, похований глибоко під потужними зануреними гранітними горами, завдяки нашим прекрасним бомбардувальникам B-2 та їхнім блискучим пілотам, і знищимо його, чи то в Ірані, чи то в Сполучених Штатах", – заявив він.

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Іраном та всім Близьким Сходом у далекому майбутньому. Сподіваємося, що цей процес пройде швидко, легко та безперешкодно. Якщо ж ні, у нас є крайній варіант, який, сподіваємося, ніколи більше не доведеться використовувати", – застеріг американський президент.

Натомість речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що підписання меморандуму зі США не відбудеться в неділю. Речник повідомив, що не можна виключати можливість підписання угоди найближчими днями, але додав, що слід бути обережним щодо будь-яких коментарів щодо дати через вагання іншої сторони.

ЗМІ повідомляли, що підписання документа, що завершить війну між США та Іраном, може відбутися цієї неділі у швейцарській Женеві; поки що йдеться про "рамкову" домовленість, після якої перемовини продовжаться.

Перед цим президент Дональд Трамп заявив, що підписання домовленості з Іраном може відбутися цими вихідними у Європі., а очільник МЗС Ірану – що домовленість "ближча, ніж будь-коли".

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який, за словами американського президента, незабаром буде підписаний, передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану в обмін дотримання правил.