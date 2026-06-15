Глава МЗС Франції порівняв удар РФ по Лаврі з бомбардуванням Нотр-Даму

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що масована атака на Україну у ніч на 15 червня продемонструвала всю міру жорстокості Росії.

Заяву французького міністра наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Барро засудив "надзвичайно серйозні пошкодження Успенського собору, об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

"Для нас, французів, це рівносильно бомбардуванню Нотр-Даму або Сен-Дені, що, звісно, є неприйнятним", – сказав він.

За словами глави французького МЗС, ці удари "свідчать про те, що Владімір Путін продовжує свою колоніальну війну і є перешкодою для миру".

"У цьому контексті наша підтримка України триває і посилюється", – додав він напередодні відкриття в понеділок саміту G7 в Евіані.

Раніше повідомляли, що Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар по Лаврі.

Внаслідок масованої атаки на Київ сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. У КМВА повідомили про пряме влучання у лавру і значні ушкодження.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній опублікував допис у соцмережах, назвавши російський удар по Києво-Печерській лаврі "черговим злочином проти людяності".