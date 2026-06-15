Глава МИД Франции сравнил удар РФ по Лавре с бомбардировкой Нотр-Дама

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что массированная атака на Украину в ночь на 15 июня продемонстрировала всю меру жестокости России.

Заявление французского министра приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

В частности, Барро осудил "чрезвычайно серьезные повреждения Успенского собора, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО".

"Для нас, французов, это равносильно бомбардировке Нотр-Дама или Сен-Дени, что, конечно, неприемлемо", – сказал он.

По словам главы французского МИД, эти удары "свидетельствуют о том, что Владимир Путин продолжает свою колониальную войну и является препятствием для мира"

"В этом контексте наша поддержка Украины продолжается и усиливается", – добавил он накануне открытия в понедельник саммита G7 в Эвиане.

Ранее сообщалось, что Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар по Лавре.

В результате массированной атаки на Киев произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. В КМВА сообщили о прямом попадании в лавру и значительных повреждениях.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний опубликовал сообщение в соцсетях, назвав российский удар по Киево-Печерской лавре "очередным преступлением против человечности".