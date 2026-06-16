Що означає для України відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС і чому відразу не відкрили інші

Це сталося. 15 червня 2026 року вже увійшло в історію відносин України та ЄС та стало поворотним моментом у процесі вступу до Євросоюзу. Не лише для України, а і для Молдови.

В понеділок у Люксембурзі представники урядів 27 держав-членів ЄС та віцепрем’єр України Тарас Качка офіційно відкрили змістовну частину вступних переговорів. Поки ще – лише за першим кластером.

За даними "Європейської правди", на вчорашньому засіданні Україна отримала позитивний сигнал й щодо відкриття решти 5 кластерів вже у середині липня.

Докладніше – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Кластер наш! Що означає рішення ЄС щодо України, яке ухвалили в Люксембурзі. Далі – стислий її виклад.

Отже, відкриття кластера перевело процес вступу України із політичної площини у юридичну. Крім того, це стало важливою точкою неповернення у цьому процесі, вигідною для України.

Річ у тім, що відкриття кластера – це не лише урочисте політичне дійство, де представники ЄС і держави-кандидатки вітають один одного. Крім участі в церемонії, кандидати (тобто цього разу Україна), отримують від Ради Євросоюзу також блок документів на переговори – так звану переговорну позицію. У ній Євросоюз визначає "бенчмарки" – тобто критерії, за виконання яких він вважатиме переговори завершеними і погодиться з тим, що Україна виконала цю частину вступних вимог.

Бенчмарки за першим кластером (та й за усіма іншими) Україна також вже отримала.

Та чому ж зараз відкрили не усі переговорні кластери?

Якщо відповідати дуже стисло, то "зради" не сталося. Принаймні, поки що. Хоча у цій затримці дійсно є політичні причини.

У Брюсселі почалися розмови щодо того, а чи не варто нам переглянути деякі попередньо схвалені критерії вступу України. Інформацію про розмови ніхто не підтверджував офіційно, але численні дипломати (і не лише українські) з якими спілкувалася "Європейська правда", підтверджували що такі чутки циркулюють.

Ідея була у тому, щоби додати певні винятки або відтермінування для долучення України до спільного ринку ЄС у розділах щодо сільського господарства, транспорту тощо.

Саме тоді Київ та його прибічники у Брюсселі вирішили діяти на випередження і оприлюднили інсайдерську інформацію, що ідея затримки лунає від Польщі та Франції. Представники цих країн заперечили ці підозри, але джерела ЄП казали, що це не було надто переконливо.

Щоби переконати усіх, що затримки більше нема, Польща, Франція і Німеччина оголосили, що діють спільно щодо відкриття кластерів для України. Промову від імені трьох держав на закритому засіданні виголосив польський держсекретар з європейських справ Ігнасій Нємчицький.

Те, що тепер є згода – підтвердила також Марта Кос. Перед початком зустрічі вона заявила, що має підстави очікувати на відкриття решти 5 кластерів у липні. Те саме єврокомісарка повторила на закритому засіданні за участі послів, висловивши переконання, що це зроблять "до періоду літніх відпусток".

Ба більше, на рівні ЄС вже узгоджена дата відкриття п’яти кластерів – 14 липня.

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Віце-прем'єр України Тарас Качка юридично зобов'язався, що Україна після завершення воєнного стану відновить як повноцінну роботу демократичних інститутів, так і повний захист прав та свобод.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка (з Люксембурга) Кластер наш! Що означає рішення ЄС щодо України, яке ухвалили в Люксембурзі.