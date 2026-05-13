Дві країни ЄС спростували дані журналіста про їхню позицію щодо відкриття кластерів з Україною

Редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк заявив, що дві країни оскаржили його матеріал, у якому він заявив, що Польща та Франція найбільше опираються тому, аби відкрити більше ніж один кластер для України у червні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Напередодні Джозвяк заявив, що у Європейському Союзі немає згоди щодо того, скільки переговорних кластерів відкривати з Україною у червні, а Франція та Польща, за його даними, начебто найбільше виступають за те, щоб не відкривати більше, ніж один кластер "Основи".

Він писав, що у Франції існують побоювання, що швидкий рух України може стати негативним фактором у президентській виборчій кампанії наступного року, в якій популісти як правого, так і лівого крила скептично ставляться до розширення Євросоюзу на схід.

Втім, 13 травня Джозвяк заявив, що Польща та Франція з моменту публікації цього матеріалу оскаржили його оцінку ситуації.

"Побачимо, що буде в червні", – додав він.

Очікується, що лідери ЄС зберуться в Брюсселі на великий саміт 18–19 червня.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос спрогнозувала 11 травня, що перший перемовний кластер для України може бути відкрито під час головування Кіпру у ЄС (до 30 червня), а інші пʼять – у липні 2026 року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до розблокування переговорних кластерів для вступу України слід перейти вже в травні.

Тим часом майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр очікує від України кроків щодо угорської меншини, перш ніж погодиться на розблокування вступу до ЄС.