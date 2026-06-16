Что означает для Украины открытие первого кластера и почему сразу не открыли остальные

Это произошло. 15 июня 2026 года уже вошло в историю отношений Украины и ЕС и стало поворотным моментом в процессе вступления в Евросоюз. Не только для Украины, но и для Молдовы.

В понедельник в Люксембурге представители правительств 27 государств-членов ЕС и вице-премьер Украины Тарас Качка официально открыли содержательную часть вступительных переговоров. Пока еще – только по первому кластеру.

По данным "Европейской правды", на вчерашнем заседании Украина получила положительный сигнал и относительно открытия остальных 5 кластеров уже в середине июля.

Подробнее – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Кластер наш! Что означает решение ЕС по Украине, которое приняли в Люксембурге. Далее – краткое изложение.

Итак, открытие кластера перевело процесс вступления Украины из политической плоскости в юридическую. Кроме того, это стало важной точкой невозврата в этом процессе, выгодной для Украины.

Дело в том, что открытие кластера – это не просто торжественное политическое мероприятие, на котором представители ЕС и страны-кандидаты приветствуют друг друга. Помимо участия в церемонии, кандидаты (то есть на этот раз Украина) получают от Совета Евросоюза также пакет документов для переговоров – так называемую переговорную позицию. В ней Евросоюз определяет "бенчмарки" – то есть критерии, при выполнении которых он будет считать переговоры завершенными и согласится с тем, что Украина выполнила эту часть вступительных требований.

Бенчмарки по первому кластеру (да и по всем остальным) Украина также уже получила.

Но почему же сейчас открыли не все переговорные кластеры?

Если отвечать очень кратко, то "предательства" не произошло. По крайней мере, пока. Хотя в этой задержке действительно есть политические причины.

В Брюсселе начались разговоры о том, не стоит ли нам пересмотреть некоторые предварительно одобренные критерии вступления Украины. Информацию о разговорах никто не подтверждал официально, но многочисленные дипломаты (и не только украинские), с которыми общалась "Европейская правда", подтверждали, что такие слухи циркулируют.

В Брюсселе начались разговоры о том, не стоит ли нам пересмотреть некоторые предварительно одобренные критерии вступления Украины. Информацию об этих разговорах никто официально не подтверждал, но многочисленные дипломаты (и не только украинские), с которыми общалась "Европейская правда", подтверждали, что такие слухи ходят.

Идея заключалась в том, чтобы добавить определенные исключения или отсрочки для присоединения Украины к общему рынку ЕС в разделах, касающихся сельского хозяйства, транспорта и т. д.

Именно тогда Киев и его сторонники в Брюсселе решили действовать на опережение и обнародовали инсайдерскую информацию, что идея задержки исходит от Польши и Франции. Представители этих стран опровергли эти подозрения, но источники ЕП говорили, что это было не слишком убедительно.

Чтобы убедить всех, что задержки больше нет, Польша, Франция и Германия объявили, что действуют совместно по вопросу открытия кластеров для Украины. Речь от имени трех государств на закрытом заседании произнес польский госсекретарь по европейским делам Игнаций Немчицкий.

То, что теперь достигнуто соглашение, подтвердила также Марта Кос. Перед началом встречи она заявила, что имеет основания ожидать открытия остальных 5 кластеров в июле. То же самое еврокомиссар повторила на закрытом заседании с участием послов, выразив уверенность, что это будет сделано "до периода летних отпусков".

Более того, на уровне ЕС уже согласована дата открытия пяти кластеров – 14 июля.

Главная идея и главное обязательство Украины при открытии первого кластера – это то, что Киев точно не будет добиваться смягчения требований ЕС по фундаментальным вопросам. Но берет на себя обязательство выполнить их в полном объеме

Вице-премьер Украины Тарас Качка юридически обязался, что Украина после завершения военного положения восстановит как полноценную работу демократических институтов, так и полную защиту прав и свобод.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Люксембурга) Кластер наш! Что означает решение ЕС по Украине, которое приняли в Люксембурге.