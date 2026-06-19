Макрон: после саммита G7 Трамп изменил мнение о войне в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал об изменении позиции своего американского коллеги Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины после саммита G7.

Об этом французский президент рассказал в интервью телеканалу France 2, сообщает "Европейская правда".

Макрон воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть последние изменения во взглядах Дональда Трампа.

"Он приехал и думал, что Украина проиграет. Но он изменил своё мнение... Он также увидел, что Россия не соблюдает свои обязательства. Да, во время этого саммита G7 произошла настоящая перемена (во взглядах. – Ред.)", – отметил французский лидер.

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвьяне лидеры стран G7 заявили о своей готовности рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.

Кроме того, Трамп после саммита G7 рассказал о "очень хороших беседах" с Путиным и Зеленским и заявил, что, мол, оба хотели бы завершить войну, но "не знают, как".

Трамп сказал, что допускает возобновление санкций против российской нефти после исключения, которое США ввели на фоне чрезвычайно высоких мировых цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.