WhiteBIT EU увійшла до числа компаній, які відповідають новим стандартам крипторегулювання ЄС

Криптобіржа WhiteBIT, яка має українське коріння, повідомила про отримання платформою WhiteBIT EU авторизації за регламентом Markets in Crypto-Assets (MiCA) від Австрійського управління фінансового ринку (FMA). Таким чином WhiteBIT EU увійшла до числа учасників ринку, які відповідають новим вимогам Європейського Союзу до діяльності провайдерів послуг, пов’язаних із цифровими активами.

MiCA є першою у світі комплексною регуляторною рамкою для криптоіндустрії. Регламент встановлює єдині правила роботи криптокомпаній у країнах ЄС та визначає вимоги до корпоративного управління, прозорості діяльності, управління ризиками, захисту клієнтів і протидії зловживанням на ринку.

Запровадження MiCA вважається одним із найважливіших етапів розвитку світового ринку цифрових активів. На відміну від попереднього підходу, коли кожна країна Європи мала власні правила регулювання, новий режим створює єдиний стандарт для всього європейського ринку.

За даними Європейського управління з цінних паперів та ринків (ESMA), станом на весну 2026 року авторизацію за MiCA отримали лише 183 компанії на території Європейської економічної зони. Для порівняння, до набуття чинності регламентом у Європі працювали тисячі криптокомпаній у межах різних національних режимів. Це робить MiCA одним із найвимогливіших регуляторних режимів для криптоіндустрії та фактично запускає процес консолідації ринку навколо найбільш прозорих і капіталізованих гравців.

Авторизацію WhiteBIT EU було видано Австрійським управлінням фінансового ринку (FMA) – регулятором, який традиційно вважається одним із найсуворіших у Європі щодо фінансового нагляду та комплаєнсу.

"WhiteBIT була заснована в Європі, і європейський ринок залишається одним із ключових напрямів нашого розвитку. MiCA формує новий глобальний стандарт регулювання цифрових активів, тому отримання авторизації є важливим підтвердженням нашої готовності працювати відповідно до найвищих вимог щодо прозорості, безпеки та захисту користувачів", – зазначив Володимир Носов, засновник і президент W Group, до складу якої входить WhiteBIT EU.

Отримання авторизації підтверджує відповідність компанії вимогам MiCA щодо організації бізнес-процесів, управління ризиками, внутрішнього контролю та захисту клієнтів. Водночас це відкриває можливість надавати регульовані послуги, пов’язані з цифровими активами, користувачам на території Європейської економічної зони відповідно до єдиних правил ЄС.

У межах переходу на новий регуляторний режим WhiteBIT EU також готує запуск окремої платформи для європейського ринку – whitebit.eu, яка працюватиме відповідно до вимог MiCA та стане основною точкою доступу до сервісів компанії для користувачів у країнах ЄЕЗ.

Для WhiteBIT це не лише важливий крок у розвитку міжнародного бізнесу, а й підтвердження конкурентоспроможності українських технологічних компаній на найбільш регульованих ринках світу.

Компанія також продовжує брати участь у розвитку криптоіндустрії в Україні та долучається до професійних обговорень і робочих груп, пов’язаних із формуванням майбутнього регулювання ринку віртуальних активів.