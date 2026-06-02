Трамп: угода з Іраном може бути укладена наступного тижня

Президент США Дональд Трамп переконаний, що він досягне мирної угоди з Іраном щодо продовження режиму припинення вогню та розблокування Ормузької протоки "протягом наступного тижня".

Про це він заявив в телефонному коментарі ABC News, передає "Європейська правда".

На запитання про те, коли сторони завершать узгодження меморандуму про взаєморозуміння щодо розблокування протоки та продовження перемир’я, Трамп відповів: "Я думаю, що це відбудеться протягом наступного тижня".

Він зазначив, що досі не погодився на угоду, оскільки йому "потрібно вирішити ще кілька питань".

"Це не проста справа. Мова йде про справді велику країну – про них – дуже велику країну, яка має укласти угоду. Насправді там панує величезна ворожість. Тож для них це нелегко. Насправді з нашої точки зору це теж нелегко. Але ми отримуємо те, що нам потрібно", – додав американський президент.

На думку Трампа, мирна угода з Іраном може виявитися кращою, ніж військова перемога США у цій війні.

Перед цим глава Білого дому повідомив, що"переговори з Іраном тривають у швидкому темпі".

Про це він сказав після того, як іранське агентство Tasnim заявило, що Іран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю щодо Лівану.

Президент США заявив, що іранська сторона не повідомляла йому про припинення переговорів із Вашингтоном. Він також розповів про розмову із прем’єром Ізраїлю, за підсумком якої оголосив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану – "вже повертаються назад".

"Отже, я поговорив із "Хезболлою" і сказав: "Не стріляйте", а потім поговорив із Бібі (прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу) і сказав: "Не стріляйте", – і вони обидва припинили стріляти один в одного", – сказав Трамп в інтерв’ю ABC News.