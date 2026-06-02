Польша активизировала авиацию и силы ПВО из-за массированного удара РФ по Украине

В ночь на вторник, 2 июня, в польском воздушном пространстве началась операция военной авиации на фоне массированной российской атаки на Украину.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, сообщает "Европейская правда".

Как отметили польские военные, были задействованы необходимые силы и средства, находящиеся в распоряжении Оперативного командования.

Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности.

"Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту", – говорится в заявлении.

Впоследствии в командовании сообщили, что операции военной авиации в польском небе завершились.

"Задействованные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартному режиму работы. Сообщаем, что нарушений воздушного пространства Республики Польша зафиксировано не было", – отметили польские военные.

Сообщалось, что в Киеве и ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими войсками баллистического вооружения и дронов.

В Киеве в результате массированной российской атаки вспыхнули пожары, есть поврежденные дома в разных районах города. Погибли четыре человека.

Также россияне атаковали, в частности, Харьков и Днепр.