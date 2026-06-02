Глава МИД Эстонии об ударе РФ по Украине: агрессор не знает границ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна на фоне новой массированной российской атаки на ряд украинских городов призвал оказать еще большее давление на Россию.

Об этом он написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсакхна, массированные удары по Украине – это "продуманная стратегия террора со стороны Москвы".

"Только решительное, бескомпромиссное давление и полная международная изоляция могут сдержать агрессора, который не признает никаких границ. Каждая лазейка, каждый миг колебания, каждая мягкая реакция становятся приглашением к следующему удару. Россия должна заплатить", – подчеркнул он.

В ночь на 2 июня российские оккупационные войска атаковали ряд украинских городов ракетами и ударными дронами. ПВО обезвредила 642 вражеские цели из 729 запущенных.

Основное направление вражеского удара – Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.

В Киеве четыре человека погибли и еще 65 пострадали в результате ночного комбинированного удара. В Днепре погибли восемь человек, среди которых маленький мальчик и спасатель, и еще 35 получили ранения.