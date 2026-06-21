Польща потерпає від негоди: грози, буревії і спека очікуються і в неділю

Інститут метеорології та водного господарства Польщі видав попередження I та II ступеня про спеку та грози у неділю, після того як служби сотні разів виїжджали на виклики у зв'язку з буревіями у суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

II ступінь попередження про шторми діє в 15 воєводствах, тоді як вищий ступінь попередження про спеку діє від західної до центральної частини Польщі.

Попередження II ступеня про грози діють майже на всій території країни. Виняток становлять Сілезьке воєводство, східна частина Малопольського воєводства та Стрелецький повіт в Опольському воєводстві – там зберігається I ступінь небезпеки. Попередження залишатимуться в силі до понеділка вранці.

У зв’язку з прогнозованими грозами інститут також видав гідрологічні попередження I ступеня щодо різкого підвищення рівня води. Вони діють у центральній частині країни – від Помор’я до Малопольщі.

У суботу Державна пожежна служба зафіксувала по всій країні майже 900 локальних загроз, пов’язаних з погодними умовами, – подій, спричинених грозами. Майже половина з них припадала на Нижньосілезьке воєводство, повідомив у неділю прессекретар Головного управління Державної пожежної служби старший капітан Войцех Гралець.

З півночі до ранку неділі найбільше таких загроз було зафіксовано у Великопольському воєводстві – 109, а поодинокі випадки – в інших воєводствах, зазначив він.

Гралець також повідомив, що в суботу, окрім Нижньої Сілезії, найбільше випадків було у Великопольському (155) та Любуському (142) воєводствах, а у Західно-Поморському воєводстві їх зафіксовано 64.

У Польщі та Литві нещодавно під час гроз зафіксували смерчі. Перед тим смерч зафіксували у столиці Італії Римі.