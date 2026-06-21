Польша страдает от непогоды: грозы, ураганы и жара ожидаются и в воскресенье

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выдал предупреждение I и II степени о жаре и грозах в воскресенье, после того как службы сотни раз выезжали на вызовы в связи с ураганами в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

II степень предупреждения о штормах действует в 15 воеводствах, тогда как высшая степень предупреждения о жаре действует от западной до центральной части Польши.

Предупреждения II степени о грозах действуют почти на всей территории страны. Исключение составляют Силезское воеводство, восточная часть Малопольского воеводства и Стрелецкий уезд в Опольском воеводстве – там сохраняется I степень опасности. Предупреждения будут оставаться в силе до понедельника утром.

В связи с прогнозируемыми грозами институт также выдал гидрологические предупреждения I степени по резкому повышению уровня воды. Они действуют в центральной части страны – от Поморья до Малопольши.

В субботу Государственная пожарная служба зафиксировала по всей стране почти 900 локальных угроз, связанных с погодными условиями, – событий, вызванных грозами. Почти половина из них приходилась на Нижнесилезское воеводство, сообщил в воскресенье пресс-секретарь Главного управления Государственной пожарной службы старший капитан Войцех Гралец.

С полуночи до утра воскресенья больше всего таких угроз было зафиксировано в Великопольском воеводстве – 109, а единичные случаи – в других воеводствах, отметил он.

Гралец также сообщил, что в субботу, кроме Нижней Силезии, больше всего случаев было в Великопольском (155) и Любушском (142) воеводствах, а в Западно-Поморском воеводстве их зафиксировано 64.

В Польше и Литве недавно во время гроз зафиксировали смерчи. Перед тем смерч зафиксировали в столице Италии Риме.