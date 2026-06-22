Естонія отримала першу систему ППО IRIS-T

В Естонії авіабазі Емарі до бойового чергування вступив перший комплекс ППО середньої дальності IRIS-T.

Про це повідомляє ERR з посиланням на Генштаб Сил оборони Естонії, пише "Європейська правда".

Аналогічних систем ППО в естонській армії ще не було, і цей комплекс дасть змогу збивати як літаки та вертольоти, так і крилаті ракети на відстані в десятки кілометрів.

Після того як Естонія замовила цю систему ППО, естонські військові спеціально їздили в Україну, щоб перейняти реальний досвід її використання.

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"IRIS-T – це система ППО середньої дальності, яка довела свою ефективність в Україні. Вона виводить нашу протиповітряну оборону на новий рівень. Війна в Україні чітко показала, що потужна ППО – це центральна ланка державної оборони, необхідна для захисту наших людей, підрозділів Сил оборони та життєво важливої інфраструктури", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Вартість тендеру на закупівлю систем ППО середньої дальності склала 400 мільйонів євро, наступні комплекси IRIS-T прибудуть до Естонії у другій половині цього року.

У грудні стало відомо, що Естонія придбає щонайменше 6 РСЗВ Chunmoo південнокорейського виробництва.

А перед тим Міністерство національної оборони Литви підписало контракт на суму приблизно 252 млн євро з лідером французької оборонної промисловості KNDS France на придбання колісних гаубиць Caesar Mk II.