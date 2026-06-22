Эстония получила первую систему ПВО IRIS-T

В Эстонии на авиабазе Эмари к боевому дежурству приступил первый комплекс ПВО средней дальности IRIS-T.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Генштаб Сил обороны Эстонии, пишет "Европейская правда".

Аналогичных систем ПВО в эстонской армии ещё не было, и этот комплекс позволит сбивать как самолёты и вертолёты, так и крылатые ракеты на расстоянии в десятки километров.

После того как Эстония заказала эту систему ПВО, эстонские военные специально ездили в Украину, чтобы перенять реальный опыт её использования.

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"IRIS-T – это система ПВО средней дальности, которая доказала свою эффективность в Украине. Она выводит нашу противовоздушную оборону на новый уровень. Война в Украине ясно показала, что мощная ПВО – это центральное звено государственной обороны, необходимое для защиты наших людей, подразделений Сил обороны и жизненно важной инфраструктуры", – сказал министр обороны Ханно Певкур.

Стоимость тендера на закупку систем ПВО средней дальности составила 400 миллионов евро, следующие комплексы IRIS-T прибудут в Эстонию во второй половине этого года.

В декабре стало известно, что Эстония приобретёт не менее 6 РСЗО Chunmoo южнокорейского производства.

А перед этим Министерство национальной обороны Литвы подписало контракт на сумму примерно 252 млн евро с лидером французской оборонной промышленности KNDS France на приобретение колесных гаубиц Caesar Mk II.