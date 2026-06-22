У Польщі розповіли про подальшу долю відібраного у Зеленського ордена

Речник президента Польщі Рафал Лескевич заявив, що орден Білого орла, який президент України Володимир Зеленський відправив Новою поштою, був отриманий.

Про це він розповів в інтерв’ю Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Лескевич додав, що повернуту нагороду "передадуть на зберігання до Управління нагород та призначень".

"Дійсно, орден було повернуто. Сьогодні ми отримали його в Канцелярії президента", – зазначив він.

У речника польського президента також поцікавились поцікавився подальшою долею нагороди, яку було відкликано у глави української держави.

"Вона надійде на зберігання, де буде гідно й з повагою зберігатися, адже це найвища й найважливіша польська державна нагорода. Більше нікому вона не буде присвоєна. Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням надходить на зберігання до Канцелярії президента", – пояснив він.

На запитання, чи може ще більше загостритись конфлікт між Польщею та Україною, Лескевич відповів негативно.

" До того ж президент Кароль Навроцький чітко заявив у своїй заяві, опублікованій Канцелярією президента в п’ятницю, що позбавлення ордена "Білого орла" не спрямовано проти українців, що насправді Росія є ворогом України, всієї вільної Європи та вільного світу", – сказав Лескевич.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

У канцелярії президента Польщі пояснили, чому відібрана у Зеленського нагорода досі лишається у таких постатей, як Беніто Муссоліні, Єкатерина II та "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали повернення ордена поштою додатковою образою і порівняли найменування на честь УПА з тим, якби у Німеччині якийсь підрозділ назвали на честь "героїв СС".

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