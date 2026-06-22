В Польше рассказали о дальнейшей судьбе отобранного у Зеленского ордена

Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что орден Белого орла, который президент Украины Владимир Зеленский отправил через "Новую почту", был получен.

Об этом он рассказал в интервью Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Лескевич добавил, что возвращенную награду "передадут на хранение в Управление наград и назначений".

"Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы получили его в Канцелярии президента", – отметил он.

У пресс-секретаря польского президента также поинтересовались дальнейшей судьбой награды, которая была отозвана у главы украинского государства.

"Она поступит на хранение, где будет достойно и с уважением храниться, ведь это высшая и самая важная польская государственная награда. Больше никому она не будет присвоена. Удостоверение теряет силу, поэтому орден вместе с удостоверением поступает на хранение в Канцелярию президента", – пояснил он.

На вопрос, может ли еще больше обостриться конфликт между Польшей и Украиной, Лескевич ответил отрицательно.

"К тому же президент Кароль Навроцкий четко заявил в своем заявлении, опубликованном Канцелярией президента в пятницу, что лишение ордена "Белого орла" не направлено против украинцев, что на самом деле Россия является врагом Украины, всей свободной Европы и свободного мира", – сказал Лескевич.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена "Белого орла" в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также возник вопрос, поедет ли Зеленский на Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в этом году в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

В канцелярии президента Польши объяснили, почему отобранная у Зеленского награда до сих пор остается у таких деятелей, как Бенито Муссолини, Екатерина II и "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали возвращение ордена по почте дополнительным оскорблением и сравнили наименование в честь УПА с тем, как если бы в Германии какое-то подразделение назвали в честь "героев СС".

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