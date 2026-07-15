Зеленський нагородив фон дер Ляєн новоствореним орденом Європи

Президент України Володимир Зеленський нагородив главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн орденом Європи.

Відповідний указ опублікований на сайті українського президента, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з президентським указом, фон дер Ляєн нагороджена, зокрема "за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі".

Також в указі відзначений вагомий внесок у допомогу Україні для посилення стійкості у захисті її незалежності та безпеки всієї Європи, зміцнення міжнародного співробітництва в інтересах демократії, миру та добросусідства, дружніх і всебічних відносин між народами.

Як відомо, Верховна Рада 14 липня ухвалила закон про запровадження нової державної нагороди – ордена Європи.

Згідно з ухваленим законом, орденом Європи нагороджуватимуть громадян України та іноземців за визначні особисті заслуги у підтримці стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі.

Також варто зазначити, що у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини", причому віцепремʼєр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевнив, що відкриття решти 4 кластерів не відкладають на "після літа".

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.