Посли ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року

Посли країн ЄС у середу погодили продовження дії механізму тимчасового захисту для українських громадян у країнах Євросоюзу через війну до 4 березня 2028 року – з нововведенням, що захист надалі не надаватимуть новоприбулим військовозобов’язаним, якщо вони не довели відсутність проблем.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

15 липня посли країн-членів погодили продовження статусу тимчасового захисту для українців у ЄС ще на рік – до 4 березня 2028 року.

Водночас продовження відбулося з нововведенням, що цей статус більше не зможуть отримати новоприбулі військовозобов’язані громадяни України, якщо не доведуть, що не мають проблем у цьому питанні і не втікали від служби.

Зазначимо, затвердження на рівні послів є проміжним кроком у процедурі. Офіційне затвердження рішення очікується пізніше у липні.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців вже у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Детальніше читайте у статті: Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців.