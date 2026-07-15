Литва не виключає впровадження прикордонного контролю з Латвією

Очільник Міністерства внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас не виключив можливості тимчасового відновлення прикордонного контролю з Латвією, оскільки кількість мігрантів, які прибувають з Білорусі через Латвію, продовжує зростати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Минулими вихідними польська влада виявила 27 мігрантів, які намагалися нелегально перетнути кордон у вантажівці, що прямувала з Латвії через Литву. Це був лише один із багатьох подібних випадків.

​Протягом останнього року Польща проводить перевірки пасажирів, які прибувають із Литви та Німеччини. Кателінас заявив, що Литва також може почати перевіряти людей, які перетинають її кордон із Латвією.

​"Це, звичайно, був би крайній крок. Але якщо у нас не залишиться іншого способу керувати потоком і зупиняти мігрантів на кордоні, а не на нашій території, думаю, нам доведеться це зробити. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде", – сказав він.

​За словами Кателінаса, запровадження прикордонного контролю залежатиме від міграційних потоків та від можливостей прикордонників.

​"Нам потрібно обговорити це з прикордонниками та їхнім керівництвом, щоб зрозуміти, як довго, на їхню думку, вони зможуть справлятися з ситуацією. Судячи з інформації, якою я володію, не дуже довго", – додав він.

​Контроль на латвійському кордоні вже посилено. За останній місяць під час перевірок було затримано майже 120 мігрантів. Однак, за словами посадовців, у них немає достатніх ресурсів для забезпечення постійного прикордонного контролю.

Латвія звела загородження вздовж кордонів з Росією та Білоруссю, але, за словами офіційних осіб, у системі охорони кордонів, як і раніше, є значні прогалини. Цього року майже 8 тисяч мігрантів намагалися потрапити до Латвії з Білорусі – це майже вдев’ятеро більше, ніж кількість тих, хто намагався потрапити до Литви.

Повідомляли також, що Міністерство внутрішніх справ Латвії запропонує уряду продовжити посилений режим охорони кордону в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському, Резекненському краях та Даугавпілсі до 31 грудня цього року.

На початку червня Державна прикордонна служба Латвії заявляла, що її ресурси на латвійсько-білоруському кордоні наразі завантажені на 200%.