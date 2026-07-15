Литва не виключає впровадження прикордонного контролю з Латвією
Очільник Міністерства внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас не виключив можливості тимчасового відновлення прикордонного контролю з Латвією, оскільки кількість мігрантів, які прибувають з Білорусі через Латвію, продовжує зростати.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Минулими вихідними польська влада виявила 27 мігрантів, які намагалися нелегально перетнути кордон у вантажівці, що прямувала з Латвії через Литву. Це був лише один із багатьох подібних випадків.
Протягом останнього року Польща проводить перевірки пасажирів, які прибувають із Литви та Німеччини. Кателінас заявив, що Литва також може почати перевіряти людей, які перетинають її кордон із Латвією.
"Це, звичайно, був би крайній крок. Але якщо у нас не залишиться іншого способу керувати потоком і зупиняти мігрантів на кордоні, а не на нашій території, думаю, нам доведеться це зробити. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде", – сказав він.
За словами Кателінаса, запровадження прикордонного контролю залежатиме від міграційних потоків та від можливостей прикордонників.
"Нам потрібно обговорити це з прикордонниками та їхнім керівництвом, щоб зрозуміти, як довго, на їхню думку, вони зможуть справлятися з ситуацією. Судячи з інформації, якою я володію, не дуже довго", – додав він.
Контроль на латвійському кордоні вже посилено. За останній місяць під час перевірок було затримано майже 120 мігрантів. Однак, за словами посадовців, у них немає достатніх ресурсів для забезпечення постійного прикордонного контролю.
Латвія звела загородження вздовж кордонів з Росією та Білоруссю, але, за словами офіційних осіб, у системі охорони кордонів, як і раніше, є значні прогалини. Цього року майже 8 тисяч мігрантів намагалися потрапити до Латвії з Білорусі – це майже вдев’ятеро більше, ніж кількість тих, хто намагався потрапити до Литви.
Повідомляли також, що Міністерство внутрішніх справ Латвії запропонує уряду продовжити посилений режим охорони кордону в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському, Резекненському краях та Даугавпілсі до 31 грудня цього року.
На початку червня Державна прикордонна служба Латвії заявляла, що її ресурси на латвійсько-білоруському кордоні наразі завантажені на 200%.