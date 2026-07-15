До Києва прибули низка лідерів європейських держав

До Києва вранці 15 липня, окрім президентки Єврокомісії, прибули багато інших лідерів європейських держав.

Як повідомляє "Європейська правда", кадри їхнього прибуття потягом опублікували низка українських ЗМІ, такі як "Факти ICTV", Суспільне.

Фото й відео кореспондентів, які потрапили на прибуття делегації, зафіксували президента Румунії Нікушора Дана, президентку Молдови Маю Санду, президента Сербії Александара Вучича (зустріч якого із Зеленським очікувалася вже тривалий час), прем’єра Хорватії Андрея Пленковича, президента Албанії Байрама Бегая, прем’єра Словенії Янеза Яншу.

🇪🇺До Києва прибувають високопосадовці та лідери європейських держав



Серед них – президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду.



Також до столиці приїхали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.



Відео: журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло pic.twitter.com/NUOkDOB6yY – Факти ICTV (@ICTV_Fakty) July 15, 2026

Також на фото – міністр закордонних справ Македонії Нікола Димитров, віцепремʼєр із закордонних та європейських справ Чорногорії Філіп Іванович.

Першою про своє прибуття повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Лідери прибули для участі у саміті "Південно-Східна Європа – Україна", дата й місце проведення якого досі публічно не розголошувались.У 2025 році четвертий такий саміт відбувся в Одесі, попередній – у хорватському Дубровнику.

Торік учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" підписали декларацію, у якій "найрішучішим чином" засуджують війну Росії проти України та закликають міжнародну спільноту "зберігати й надалі посилювати санкції проти Російської Федерації". Вучич став єдиним учасником події, хто не підписав її, та пояснив таким чином він "не зрадив Росію".