Німеччина озвучила суму свого внеску на допомогу Україні, погоджену на саміті НАТО

Внесок Німеччини у дворічну підтримку України, погоджену на саміті НАТО в Анкарі, становитиме близько 23 млрд євро, передбачених у федеральному бюджеті на 2026 та 2027 роки для військової допомоги України.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі уряду Німеччини у відповідь на запитання про німецьку частку у загальному обсязі підтримки України, пише "Європейська правда".

"Цього та наступного року лише на ініціативу з підвищення спроможностей для військової підтримки України у бюджеті передбачено загалом близько 23 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти становитимуть німецьку частку в підтримці України, рішення про яку було ухвалено на саміті НАТО", – заявили у пресслужбі.

Також зазначається, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Німеччина надала або передбачила на майбутні роки близько 55,5 млрд євро військової допомоги Україні, а також 41 млрд євро підтримки у цивільній сфері.

На саміті в Анкарі лідери держав-членів НАТО ухвалили спільне рішення про те, що у 2026-2027 роках Альянс надасть Україні військову підтримку на суму не менше 140 млрд євро.

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