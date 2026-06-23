Мадяр каже, що генпрокурор Угорщини невдовзі сам піде у відставку через скандал з "Ощадом"

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що призначений за часів Орбана генпрокурор країни невдовзі піде у вдіставку та натякнув, що це пов’язано зі справою щодо затримання інкасаторів "Ощадбанку".

Про це повідомляє HVG, пише "Європейська правда".

Мадяр сказав, що для відставки призначеного ще Віктором Орбаном генпрокурора Угорщини не знадобиться спеціальних кроків, оскільки, за його інформацією, той невдовзі з власної ініціативи піде у відставку.

На уточнююче запитання, чи це якось пов’язано зі скандалом із затриманням інкасаторів українського "Ощадбанку", Мадяр відповів, що це "може бути пов’язано".

За тиждень до цього Мадяр анонсував розслідування у зв’язку з діями окремих угорських органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів "Ощадбанку" у березні 2026 року.

Нагадаємо, 6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які з часу затримання інкасаторів залишались в Угорщині.

Посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Європейській правді" наголошував, що у цій справі важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

Детально про безпрецедентний інцидент в Угорщині – у статті "Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі".