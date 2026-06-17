Мадяр анонсував розслідування щодо захоплення коштів Ощадбанку

Глава угорського уряду Петер Мадяр повідомив, що в Угорщині буде проведено розслідування у зв’язку з діями окремих органів щодо захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку.

Про це Мадяр повідомив у соцмережі Х у середу, пише "Європейська правда".

Україна неодноразово наполягала на необхідності об’єктивного розслідування всіх обставин захоплення інкасаторів і цінностей Ощадбанку та адекватної компенсації за завдану фізичну і моральну шкоду.

"Ми доручили провести негайне внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Центрі боротьби з тероризмом та інших відповідних органах у зв’язку зі справою про український "золотий конвой". Генеральний прокурор повинен негайно зайнятися цим питанням", – написав у зв’язку зі справою Мадяр.

Раніше Мадяр обурився результатами розслідування угорських ЗМІ, яке підтвердило, що його попередник, Віктор Орбан, особисто віддав наказ про проведення операції із захоплення українських інкасаторів та майна Ощадбанку у березні.

6 травня угорська сторона повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні. Це відбулось після того, як партія Віктора Орбана "Фідес" програла на виборах.

Посол України в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю "Європейській правді" наголошував, що у цій справі важливо не просто повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

Детально про безпрецедентний інцидент в Угорщині – у статті "Угорський "гоп-стоп" та мовчання ЄС. Як Орбан узаконив пограбування українців та що буде далі".