Мадьяр говорит, что генпрокурор Венгрии вскоре сам уйдет в отставку из-за скандала со "Ощадом"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что назначенный во времена Орбана генпрокурор страны вскоре уйдет в отставку и намекнул, что это связано с делом о задержании инкассаторов "Ощадбанка".

Об этом сообщает HVG, пишет "Европейская правда".

Мадьяр сказал, что для отставки назначенного еще Виктором Орбаном генпрокурора Венгрии не понадобится специальных шагов, поскольку, по его информации, тот вскоре по собственной инициативе уйдет в отставку.

На уточняющий вопрос, связано ли это как-то со скандалом с задержанием инкассаторов украинского "Ощадбанка", Мадьяр ответил, что это "может быть связано".

За неделю до этого Мадьяр анонсировал расследование в связи с действиями отдельных венгерских органов по захвату украинских инкассаторов и средств "Ощадбанка" в марте 2026 года.

Напомним, 6 мая венгерская сторона вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые со времени задержания инкассаторов оставались в Венгрии.

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Европейской правде" отмечал, что в этом деле важно не просто вернуть имущество, но и чтобы виновные понесли наказание.

Подробно о беспрецедентном инциденте в Венгрии – в статье "Венгерский "гоп-стоп" и молчание ЕС. Как Орбан узаконил ограбление украинцев и что будет дальше".